Medrano dice que ventas de ítems llega a $us 150.000 y apunta a Johnny; el alcalde le responde que “hay tolerancia cero a la corrupción”

Surgen más detalles sobre la supuesta venta de items en la Alcaldía de Santa Cruz. Este sábado, el concejal Juan Carlos Medrano denunció que un asesor municipal, que supuestamente tiene una relación estrecha con el alcalde Johnny Fernández, recaudó 150.000 dólares por la venta de 75 puestos de trabajo en la comuna . La respuesta de la autoridad edil no se dejó esperar y pidió que esta denuncia sea investigada porque en su gestión hay “tolerancia cero a la corrupción”

En una entrevista en el programa ¡Qué Semana!, que se emite todos los sábados por el DEBER Radio, Medrano detalló que el monto f ue pagado por gente que en algunos casos fue contratada por la Alcaldía, pero que después de dos o tres meses era retirada para volver a liberar el espacio laboral que nuevamente era vendido por este exasesor que ya no trabaja en el Gobierno municipal.

“Hay 75 víctimas. Estamos hablando de casi 150.000 dólares que le han sacado a la gente y que no consiguió el trabajo. En algunos casos sí, han conseguido los ítems, pero los despidieron a los dos o tres meses. Después (este grupo) volvía a vender los ítems como si fueran lotes”, dijo.

“Ellos (los afectados) se prestaban 1.000 dólares y 2.000 dólares, pero no pudieron cubrir los ítems a todos y terminaron estafándolos”, aseguró el concejal.

Para Medrano hay una responsabilidad directa del alcalde Jhonny Fernández porque es quien firma todos los memorándums de asignación personal. Lamentó que hasta la Dirección de Recursos Humanos de la Alcaldía no dé un informe sobre esta situación y de por qué no se actuó contra el ex asesor.