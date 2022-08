Menor arrollado en Montero tiene muerte cerebral; piden la captura de la pareja de la conductora

La progenitora Teresa Carrasco fue quien lamentó entre lágrimas la situación de su hijo. “Pido justicia por la muerte cerebral de mi hijo”, dijo con voz entrecortada y con sentimiento de impotencia a los medios.



La mamá no está conforme con la manera en la que se ha manejado el caso, ni siquiera con la determinación del juez de instrucción penal que ordenó 180 días de detención preventiva en la cárcel de Montero para Shirley Velásquez Becerra, quien provocó el accidente bajo influencias del alcohol.



“¿Quién va estar conforme con la detención?, si con eso no me devuelven a mi hijo. A ella le han dado 180 días de detención, pero igual yo me quedo sin mi hijo”, lamentó la mujer.



Esta noche, los familiares, amigos y vecinos del menor de 13 años marcharon por las calles de Montero con carteles que exigían justicia. Pedían que se arreste a Wilder Nina, esposo de Shirley, porque supuestamente está implicado en el accidente.



“En la audiencia ella (detenida) pidió disculpas y dijo que no iban manejando, hasta que se despertó por el hecho y su marido le pidió que cambien de asiento indicándole que él le iba ayudar en todo hasta sacarla. Sin embargo, cuando ella se bajó del vehículo escuchan que le gritan que hay un niño debajo y agrega si hubiera sabido eso no hubiera cambiado de lugar”, comentó la madre del menor fallecido.



El fiscal Gary Coronado dijo que se le otorgó el cese de arresto al acompañante porque no conducía el vehículo, puesto que los delitos son de orden personal, responsabilizando plenamente a la mujer que estaba de conductora.



Añadió que tanto la mujer como su pareja estaban ebrios, puesto que según sus declaraciones estaban bebiendo desde las 10:00 del lunes. En horas de la tarde, abordaron su vehículo y por la avenida San Marino de Montero arrollaron al menor, quien se dirigía a la casa de su padre ubicada en el barrio Pampa de la Madre.