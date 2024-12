Menor que apuñaló 21 veces a su hermana está aprehendido: la mató tras discutir debido a que perdió el año escolar

La muerte de una niña de 12 años ha conmocionado al departamento cruceño, no solo porque recibió 21 puñaladas, sino porque el autor de este trágico crimen es su hermano mayor, un adolescente de 14 años, quien ya fue aprehendido por la Policía.

“El menor refiere en su entrevista psicológica que él no sabe porque lo hizo, sino que sentía miedo y temor, porque siempre lo comparaban con su hermana; pero él refiere que su hermana no le hizo nada. Él necesita ahora contención, porque refiere que no sabe porque lo hizo”, detalló Selaez.