Menor que apuñaló a niña será transferido a otro colegio

Sin embargo, extraoficialmente, desde una de las instancias involucradas, aclararon que el menor no fue expulsado, sino que está siendo transferido a otro establecimiento educativo por su propio bien. La medida se tomó como una forma de protección para evitar que se convierta en víctima de bullying. Por ahora falta la firma de aprobación de su progenitor.

"No se lo está expulsado, el día lunes. el padre debe pasar para materializar la transferencia, es una recomendación de la Defensoría de la Niñez para evitar que sea sometido a agresiones debido a lo ocurrido", explicaron.

Asimismo, explicaron que por un tema de competencias esta información solo puede ser dada de forma oficial por el distrital de educación. EL DEBER buscó a Rubén Álvarez, de la Dirección Departamental de Educación, que participó en la asamblea del colegio involucrado. Lamentó la situación, pero hasta la publicación de esta nota no confirmó si el niño sería transferido.

"También están los niños que vuelven a casa con los útiles destruidos, el uniforme manchado, etc., son señales de que algo está ocurriendo y los padres no pueden quedar con los brazos cruzados", advirtió.

Adicionalmente, indicó que estos roles (agresor/víctima) van intercalándose , ya que el agresor muchas veces viene de ser víctima de otros violentos, quizás sus padres, compañeros, etc., y desquita su bronca con otros más débiles.

En este sentido, enfatizó que la expulsión del agresor no es la solución , ya que eso es trasladar el problema a otro colegio. Recomendó entrar en la relación familiar del menor agresor , en el mundo de ese niño, y descubrir qué lo lleva a desarrollar esas conductas violentas.

Rodríguez lamentó que se esté actuando mal, ya que no existen protocolos de respuesta a casos como este. "El bullying es un fenómeno constante, de todos los días, lo que pasa es que no nos enteramos y aflora cuando ocurren las desgracias. De tanto en tanto rebalsa el desastre cuando se dan los suicidios o situaciones como esta. Es un problema que no ha sido abordado y con el que lidian los chicos de forma cotidiana", resaltó.