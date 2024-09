Mercados y transporte se pliegan a un paro liderado por la institucionalidad cruceña

El paro de actividades aprobado en la Asamblea de la Cruceñidad cuenta con el respaldo de gran parte de la población y de la institucionalidad cruceña. Sin embargo, instituciones dependientes del Gobierno central expresan su rechazo a la medida y aseguran que trabajarán con normalidad.



Alcaldía y Gobernación han hecho pública su adhesión al paro. Si bien ambas instituciones permanecerán cerradas, contarán con un plan de contingencia para atender las emergencias.



El mismo alcalde, Jhonny Fernández, informó sobre la posición del municipio. “Se va acatar el paro cívico de 24 horas a través de todas sus unidades, aunque se mantendrán operativas las unidades de emergencia como Seguridad Ciudadana, Salud, Defensoría y Emacruz para no dejar sin servicios de emergencias”, informó.



La Gobernación también adelantó que acatará el paro y mantendrá las puertas de la institución cerradas. Eso sí, al igual que la Alcaldía, se activará un plan de contingencia en salud. El director del Servicio Departamental de Salud, Jaime Bilbao, detalló el alcance de dicho plan que “en salud no se puede parar”.



Tres teléfonos de emergencia facilitarán la coordinación de las atenciones en salud. La línea de WhastApp 62203322, el teléfono fijo 3620408 y la línea del Coed 800148139, recuerda Bilbao.



El sector del transporte urbano se pliega al llamado cívico y las 8.620 unidades afiliadas no saldrán mañana a trabajar. Así lo asegura el secretario general de la Federación 16 de Noviembre, Bismark Daza.



La posición de Asoban está marcada por la normativa de ASFI. Están obligados a garantizar la atención de la banca y de todo el sistema financiero en favor del consumidor financiero y los clientes. Por lo tanto, abrirán sus sucursales en cumplimiento de dicha normativa.