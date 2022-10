Mesa de diálogo entre técnicos de la Gobernación y de los comunarios de Porongo no resuelve conflicto por la Ley 208

El conflicto de tierras y agua es cada vez menos sigiloso en el departamento de Santa Cruz. Una mesa de diálogo entre técnicos no logró desinflar la exigencia de abrogación de la Ley 208 . Se sentaron técnicos de la Gobernación de un lado, y del otro: el equipo técnico y jurídico de Santa Fe, el equipo técnico de Porongo y el Comité de Tierras y Trabajo que representa a los manifestantes. La Gobernación no cambió su postura de no abrogar la Ley Departamental 208 de la creación de la Unidad de Conservación del Patrimonio Natural (UCPN) - Paisaje Protegido Departamental Güendá - Urubó, que impide, entre otras cuestiones, la construcción de una carretera que atraviese la reserva.

"La carretera que vinimos trabajando, tiene 12 años en socialización, presentamos dos fichas ambientales, hicimos un diseño final con ocho pozos para que no se dañen los acuíferos. El agua que tenemos ahí está a 140 metros de profundidad, osea que la carretera no daña esa agua ", asegura Landívar.

"La ruta que ellos plantean (la Gobernación) sale a Portachuelo y beneficia a grupos empresariales de urbanizaciones grandes. Que es donde se encuentran los acuíferos que de verdad proveen agua a Santa Cruz. Además, se trata de una carretera internacional que no le compete a la Gobernación. Es más, Camacho ya firmó por los $us 78 millones que aportará la Gobernación, pero ahora no quiere homologar esa firma. Esto no tiene color político, a nosotros nos importa el futuro de nuestras casas", insistió Landívar.