Mesa técnica con transportistas: Alcaldía pide remplazar micros viejos y ampliar el servicio a 24 horas

“Las comisiones móviles del Ejecutivo están nuevamente haciendo la verificación. Este era el trabajo que debería ser el Consejo Municipal, pero lo único que hizo fue agarrar el informe, leerlo y decir: 'no sirve', sin, ni siquiera, ir a ver si es verdad la cantidad de parque automotor que le dimos en el informe; sin verificar qué (cuántos) años tiene cada uno (de los vehículos) de ese parque automotor. Entonces vos no podés hablar de una estructura tarifaria, sin tener no solo los datos en papel, sino en físico. Y eso es lo que estamos haciendo, con la verificación física", dijo el alcalde, para cuestionar a los concejales.