Micrero que atropelló y mató a un perrito se encuentra aprehendido y será sometido a un juicio abreviado

En entrevista con la red Unitel, el abogado Paz calificó el hecho como un “accidente de tránsito” y dijo que su defendido se encuentra arrepentido por no brindar el auxilio al animal. En ese sentido, afirmó que accedió a someterse a un juicio abreviado, del cual no se conoce la fecha ni la hora, pero se estima que se instale durante la tarde de este martes.

Horas después de lo sucedido, el conductor se presentó voluntariamente en dependencias de Tránsito y fue derivado hasta oficinas de Pofoma. Durante su declaración informativa, Cándido ingresó en contradicciones al asegurar primeramente que no vio al can cuando circulaba, y después reconoció que dio cuenta de lo que había ocurrido, pero no auxilió al can porque se puso “nervioso”.