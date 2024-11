Micreros cercan el Concejo Municipal exigiendo el aumento del pasaje

"Nos tienen a los concejales en calidad de rehenes. Es un grupo de transportistas que pretenden imponer un incremento ilegal y autoritario que el Concejo no va a permitir", afirmó la presidenta del Concejo, Silvana Mucarzel.

 Concejo Municipal rechaza presión

La presidenta leyó un pronunciamiento en el que rechazó la presión de los transportistas y ratificó que el pasaje seguirá en Bs 2 hasta contar con un estudio técnico de costos. Mucarzel criticó al Ejecutivo Municipal por no presentar una propuesta técnica clara sobre el tema y enfatizó que el Concejo “no cederá ante presiones”.



“El Concejo se debe al pueblo cruceño y no permitirá que unos cuantos impongan un aumento injustificado”, declaró Mucarzel. Insistió en que cualquier ajuste en la tarifa debe estar respaldado por un estudio técnico solicitado al alcalde Jhonny Fernández, quien aún no lo ha presentado.