Micreros evalúan ir al paro indefinido, en un ampliado del sector

Cerca de las 11:00 de este miércoles se instaló el ampliado del sector del transporte urbano en Santa Cruz de la Sierra. Los micreros analizan medidas de presión para exigir el incremento del pasaje de adultos de Bs 2 a Bs 2,50. El dirigente Bismark Daza no descartó la posibilidad de declarar un paro indefinido con bloqueos departamentales, aunque evitó dar fechas concretas. El encuentro se lleva a cabo en el Sindicato de Micros Santa Cruz, en la zona de la 4 de Noviembre. El sector insiste en la necesidad de incrementar la tarifa, mientras que el Concejo Municipal ratificó que el pasaje oficial sigue siendo de Bs 2.

 Un conflicto sin solución

El vocero de la Alcaldía, Bernardo Montenegro, acusó al Concejo Municipal de evadir sus responsabilidades al aprobar una ley "sin sustento técnico". Según Montenegro, el proyecto presentado carece de análisis económico y legal, lo que impide ofrecer una solución real al conflicto.



“La ley que aprobaron no tiene ni pies ni cabeza. No se puede llamar ley a dos hojas con tres párrafos sin sustento técnico. Esto no resuelve nada y solo deslindan sus responsabilidades”, afirmó Montenegro en conferencia de prensa.