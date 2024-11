Micreros imponen pasaje de Bs 2,50 y la Alcaldía advierte con sanciones

Micreros levantaron el paro que cumplían en la capital cruceña y advierten que saldrán a trabajar imponiendo un incremento de Bs 2 a 2,50 en el pasaje. También establecieron una tarifa nocturna de Bs 3, que cobrarán desde las 21:00. El sector no esperó la determinación del Concejo Municipal , que apenas había empezado el análisis del tema en las comisiones, y es la instancia autorizada para aprobar un ajuste tarifario.

En respuesta, el alcalde Jhonny Fernández pidió a la población no pagar más de la tarifa vigente de Bs 2 y anunció que reforzará los controles para sancionar tanto a los choferes como a los dueños de micros que apliquen el incremento.

“Tenemos un reglamento y una ley que dicen que el precio del pasaje es de Bs 2. El ciudadano no se debe pagar más. Como alcalde estoy instruyendo a las unidades operativas para que hagan el control y se desplacen a distintos puntos de la ciudad, con la gendarmería. Mientras no haya una disposición contraria, no se puede permitir que se cobre Bs 2,50, peor Bs 3”, manifestó Fernández.