Micreros quieren cobrar más y les responden que su servicio debe ser mejorado

“¿Además de un estudio técnico para subir el pasaje, no debería haber también un estudio técnico para mejorar el servicio?”, cuestionó el concejal de Demócratas, Mamén Saavedra, las aspiraciones de los transportistas.

Asimismo, aludió a las distintas gestiones municipales sobre las razones por las que no se da el ordenamiento.

“Los alcaldes han argumentado -históricamente- que no ordenan porque son un sector fuerte y con capacidad de movilización, pero no es eso, es por el negociado que generan. Hay cobros por las líneas, rutas, autorizaciones, certificaciones, tasas, controles y regulaciones”, dijo.