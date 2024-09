Micreros ratifican el incremento de pasaje a 3 bolivianos, pese al anuncio de sanciones

Eso sí, el dirigente manifestó la disposición de Fedetrans para asistir a la mesa técnica multisectorial convocada por el alcalde Jhonny Fernández.



Por su parte, la Alcaldía cruceña advirtió que no permitirá ningún incremento sin previa autorización oficial. José Carlos Cuéllar, secretario de Movilidad Urbana, aseguró que las tarifas siguen siendo de Bs 2 y que las líneas que cobren más serán sancionadas con multas que van desde Bs 2.000 hasta Bs 6.000.



“El pasaje no ha sido autorizado a subir, y no vamos a permitir que se perjudique a la población”, afirmó Cuéllar. También pidió a los ciudadanos que denuncien cualquier abuso al número gratuito 800-12-5700, y aseguró que se realizarán operativos sorpresa desde este fin de semana.



El concejal Manuel Saavedra instó a la Alcaldía a reforzar los controles desde el sábado y exigió que cualquier micro que cobre más de Bs 2 sea retirado de circulación de inmediato.



A pesar de las advertencias, Ricalde desafió a las autoridades, argumentando que "si nos procesan a nosotros, también tendrían que llevarse medio mercado, porque todos han subido precios". El dirigente insistió en que el transporte urbano “ya no es sostenible” y pidió una “nivelación” del pasaje en favor de su sector.