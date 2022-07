Miembros del Comité Impulsor del Censo coinciden en que la "receta" para hacer escuchar a Santa Cruz es salir a las calles

La mayoría de ellos coincidió en que la receta del pueblo cruceño es resistir en las calles, por eso entre las resoluciones está la amenaza de ingresar a un paro cívico el lunes 25 de julio si el Gobierno no atiende las demandas de la cumbre en los próximos cinco días hábiles.

Aseguró que la universidad dejó de percibir Bs 300 millones en el último tiempo , es decir alrededor de Bs 30 millones anuales, por no contar con los datos estadísticos actualizados y teme que esta situación continúe por muchos años más, ya que si el Gobierno logra imponerse y el censo se hace en 2024, los datos y los recursos recién llegarían el 2026, lo que se traduce en un perjuicio para la universidad y para la población que quiera formarse en esta casa superior de estudios, puesto que los cupos deberán reducirse de manera radical.

“No podemos quedarnos con los brazos cruzados, no vamos a permitir que nos metan los dedos a la boca y vamos a reclamar nuestros derechos”, finalizó el rector.

El presidente cívico Rómulo Calvo celebró la unidad que se sentía en el auditorio entre las autoridades, instituciones y plataformas que se dieron cita y dijo que “cuando nos ven así comienzan a temblar en la Casa Grande del Pueblo y en el Chapare porque saben que no nos hemos olvidado la receta, la tenemos bien guardadita en el bolsillo”.

Asimismo, fue contundente en recalcar que “Santa cruz no acepta que se lleve a cabo el censo el 2024” y que se debe exigir a los diputados y senadores "que dicen representar a Santa Cruz, que lo hagan verdaderamente, y que su compromiso no sea solo con su partido político, de lo contrario, que renuncien”, expresó.

No escatimó términos ni críticas contra el Gobierno nacional y el partido oficialista (MAS), al que acusó de impulsar una “guerra fría del centralismo en Santa Cruz que continúa latente y cada vez de manera más cínica y embustera; y estos ataques tienen nombre y apellido: Movimiento al Socialismo”.

Lamentó que ocho departamentos se hayan “prestado al juego sucio del MAS para traicionar los sueños y necesidades de toda Bolivia” en la reunión del Consejo Nacional de Autonomías (CNA) y pidió a los asistentes a la cumbre que “no sean ingenuos, no vale la pena sentarse a dialogar porque el Gobierno jamás lo ha hecho”.

“Si esta semana no son satisfechas las demandas, proponemos a la ciudadanía iniciar un paro cívico (…) Y este paro tiene que ser escalonado porque no podemos perder la racionalidad sin perder los pies sobre la tierra, bajo la advertencia de convertirlo en indefinido”, concluyó.

Pese a que durante su discurso no mencionó si estaba de acuerdo con realizar un paro cívico, reiteró su compromiso para luchar contra el decreto 4760 que reprograma el censo para 2024.

"Yo represento a 15 distritos y me he reunido con dirigentes de cada uno para consultarles, no solo sobre el censo, sino también, de todas las necesidades que tienen, porque hay que conocer muy bien la realidad de nuestros barrios, de cómo vive nuestra gente, y después, buscar una solución. Por eso es importante escucharnos entre todos", puntualizó el alcalde.