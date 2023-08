Mientras el centro muere, hay $us 5 millones para su revitalización

Jimmy Toledo, especialista en salvaguardas sociales de Resiliencia Urbana para la Alcaldía cruceña, explicó que en los dos años pasados, la gestión anterior nunca pudo dejar un proyecto con la calidad suficiente para que la parte técnica del Banco Mundial dé la no objeción.

Es así que el año pasado se decidió que, en vez de seguir capacitando funcionarios “que no redituaban”, se haría una consultoría internacional para contratar una empresa especialista en la revitalización del centro. “La Cooperación Suiza, a través del Banco Mundial, financió esto a fondo perdido, y esta consultoría ha trabajado con actores como Fernando Prado, del Cedure, y Yiyo Landívar, propietario del centro”, dijo Toledo.

“Vamos a encarar un primer proyecto, en realidad dos que estamos fusionando para iniciar, esperamos que el año que viene, se pueda licitar a principios de la gestión. Esto es un plan de acción de diez años, no un proyecto mágico”, que debe ser encarado entre todos, vecinos, autoridades, etc,”, aclaró.

Aseguró que esta apuesta por el centro involucra proyectos de escalas diversas, que podrán ser encarados en diferentes momentos, y que por eso es importante que esta estrategia la conviertan en rango de ley para que, venga quien venga, pueda seguir una lógica de implementación, con el objetivo claro de revitalizar el centro, “y no sea que el gobernante de turno decida qué hacer, ya que esto es parte de un trabajo científico, constante y sostenido que han mantenido técnicos de talla internacional, en estrecha colaboración con los técnicos locales”, argumentó

Desde sus redes sociales, el arquitecto Fernado Prado, director del Centro de Estudios para el Desarrollo Urbano y Regional (Cedure), lamentó que el centro histórico esté muriendo y se venga abajo, ante la mirada impasible del Gobierno Municipal, “el mismo que no ha puesto en marcha ninguno de los proyectos de valorización que se han planteado”.

A su publicación adjuntó la foto de una de las tantas casonas en venta y cayéndose, a tiempo de cuestionar que la Alcaldía establezca limitaciones, pero no apoye en nada. “Eso no se da en ninguna parte del mundo, si te exijo que preserves, tengo que compensarte de alguna manera, ya sea con fondo rotatorio, liberación de impuestos, etc.”, sugirió.

Lamentó que el edificio de la imagen en su post se caiga y que los dueños tengan que ponerlo a la venta porque no tienen recursos para la restauración. “La casa está catalogada como de preservación (patrimonio histórico), pero no pasa nada”, criticó.

Según Prado, en el Gobierno Municipal hay un un presupuesto para el centro de la ciudad, pero que no hace ninguna mejora, que no contempla estacionamientos , y que solamente incluye remodelación de la Plaza Ñuflo de Chávez (del Cementerio), de hospitales, pero nada que ver con el centro histórico que se está viniendo abajo.

“Por eso hace énfasis en hacer obras fuera el cuarto anillo, son personas que tienen muy poco nivel de información y conocimiento, tienen necesidades urgentes y una formación política muy baja. Evidentemente ese es el mercado del alcalde y ahí el centro histórico no tiene cabida”, aludió.

Prado además lamentó esta realidad, a pesar de que los domingos el centro histórico sea el lugar donde la gente de los barrios acude con sus hijos. “El centro histórico es un patrimonio de todos los cruceños Y eso es lo que no entiende todo el mundo”, insistió.

Por su parte, Guido ‘Yiyo’ Landívar, propietario del centro, y activo en temas del casco viejo de la ciudad, en consonancia con Prado, aseguró que el grupo de la Alcaldía trabaja con gente que no vive en el centro , y que nunca han socializado con los propietarios de esa zona.

Landívar reconoció que como propietarios son reacios a todos los trabajos que hace la Alcaldía porque no los socializan son los verdaderos vecinos, los que pagan impuestos. Aseguró que no existe un solo proyecto que hubiera hecho el Gobierno Municipal, “ni siquiera un levantamiento de los edificios patrimoniales. Agregó que no se habla de seguridad, una de las mayores demandas, y que debería figurar en un plan real.