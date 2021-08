Ministerio de Gobierno dice que muerte de Lino Peña fue por covid y no a causa de enfrentamiento con interculturales

Escucha esta nota aquí

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, publicó en su cuenta de Twitter que Lino Peña Vaca falleció a consecuencia del Covid-19 y no por las heridas que sufrió en un enfrentamiento entre interculturales e indígenas de San Ignacio, debido al conflictos de tierra en el municipio de la provincia Velasco.

Peña Vaca falleció este sábado luego de varios días internado tras el enfrentamiento con interculturales registrado el 5 de julio en la comunidad Ebenezer. El indígena terminó con la nariz y costillas rotas, así como lesiones en un pie, según denunciaron las autoridades de San Ignacio de Velasco, que afirmaron que los interculturales pretendían desalojarlos de la comunidad afincada en ese lugar hace más de dos décadas.

“El señor Lino falleció por un choque séptico, neumonía grave y fibrosis pulmonar a causa del Covid-19, como lo corrobora el Certificado Médico Único de Defunción No 007058 y el informe médico realizado a cargo de la Dra. Amanda Soliz del Hospital Japonés. Nos adherimos al dolor de la familia, y extendemos nuestro apoyo total en estos momentos tan difíciles”, publicó el ministro y acompañó el tuit con una supuesta copia del certificado de defunción.

El dirigente cívico de San Ignacio, Dino Franco, negó las aseveraciones de Del Castillo y recordó que cuando se le hizo la prueba de Covid a Peña el resultado fue negativo.

“Se lo atendió primero en San Ignacio, luego le dieron 14 días de impedimento debido a la fractura de nariz que sufrió. Entonces empezó a sentirse peor y fue trasladado a Santa Cruz donde por su estado fue internado primero en el hospital San Juan de Dios y luego en el hospital Japonés, donde falleció”, indicó Franco.

“El INRA es el culpable de todo esto, por permitir que una comunidad del interior se asiente sobre otra comunidad del lugar. De ahí derivó el conflicto y ahora quieren tapar esta situación con la excusa de la pandemia”, agregó el cívico.

Por su parte, el subgobernador de la provincia Velasco, Aurelio Vaca El Hage, otorrinolaringólogo de profesión, atendió al indígena y aseguró que las fracturas de Lino se complicaron y terminó con el pulmón afectado, lo que derivó en una neumonía y luego, en una septicemia.

Los chiquitanos viven y trabajan en la comunidad Ebenezer desde hace 20 años y en 2016 solicitaron al INRA que les asigne esos predios, pero el ente agrario en 2018 les hizo saber que les dotó tierras, pero en otro lugar, en San José de Campamento (Alto Paraguá), a 200 kilómetros de donde viven. Y ese predio que habitan por años, se lo dio a los interculturales, quienes le han puesto por nombre Jerusalén III.

María René Álvarez, diputada de Creemos por San Ignacio, aseveró que culpable de la muerte de Peña es “la política de distribución de tierras que utiliza MAS”.

“Independientemente de si tuvo Covid o no el señor Peña ingresó a la clínica por las agresiones que sufrió. Eso está demostrado. Lamentablemente, el problema en la zona continúa porque el Gobierno no hace presencia, no ha creado mesas de trabajo con los campesinos chiquitanos, que se ven afectados por los avasallamientos. Entregan títulos de propiedad sin coordinar con los municipios, simplemente coordinan con sus organizaciones sociales”, aseguró la diputada.

