Ministerio de Justicia se suma a la querella contra el exsecretario de la Gobernación de Santa Cruz acusado de corrupción

"Somos parte del proceso, estamos haciendo la coordinación institucional respectiva con el Ministerio de Gobierno y Policía , por el momento no tenemos una salida oficial del país, y se está activando todo el mecanismo de seguridad. Tengan la seguridad de que vamos a hacer un esfuerzo como Estado de garantizarle justicia al pueblo cruceño", dijo.

Dijo que es necesario saber de quién recibía instrucciones Pacheco para hacer los supuestos cobros de coimas, por lo que maneja una hipótesis de que la relación entre el exsecretario y el gobernador Luis Fernando Camacho, no solo es de una amistad, sino que presumen que los vinculan con hechos más graves.

"E stamos presentando las denuncias respectivas, en este momento no tenemos elementos para pedir una imputación o una querella, por eso estamos en un proceso de investigación y en el marco de un debido proceso lo vamos a hacer si corresponde", explicó Lima.

Es más, aseguró que no existen registros de que Pacheco haya salido del país, por lo que considera que está escondido en el territorio boliviano.

"Nosotros no salimos con las manillas a amenazar a nadie, el respeto al debido proceso es fundamental y le exhortamos, como lo hemos hecho en su momento con el alcalde Revilla y el ministro López. Este exsecretario de Salud (por Pacheco) se pueda presentar, tiene todas las garantías, aquí hay un debido proceso, estamos en democracia y necesitamos saber la verdad de lo que ha ocurrido", remarcó.