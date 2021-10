Ministerio de Salud garantiza hemodiálisis para pacientes renales de Santa Cruz en 18 centros médicos

Escucha esta nota aquí

El Ministerio de Salud dispuso el traslado de los pacientes renales a 18 centros de hemodiálisis privados y públicos de Santa Cruz, luego de disolver el convenio con el Instituto del Riñón, donde se detectaron supuestas irregularidades.

“Se ha pedido que se traslade a todos los pacientes a los diferentes centros de hemodiálisis que se tienen en Santa Cruz que en total son 11 privados y 7 públicos, los cuales tienen una capacidad incluso superior a la que se estaba brindando, es decir, para atender y absolver a la totalidad de los pacientes”, dijo el viceministro de Gestión del Sistema Sanitario, Álvaro Terrazas.

Detalló que los centros privados donde se tienen espacios son Medinacelli Amore, Riviut, Nephrology SC., Cendiálisis integral, Davosan, Renal Nefrología Integral, Nefrodiálisis, Nefrocenter, Clínica de Bioingeniería Especializada, Centro de Nefrología y Diálisis y Jesús Ayala.

Mientras que los centros públicos disponibles son: Hospital Bajío del Oriente, Pampa de la Isla, Plan 3.000, Villa Primero de Mayo, San Juan de Dios, Japonés y de Niños, por tanto, remarcó, hay espacios suficientes para una buena y adecuada atención de los pacientes que requieren hemodiálisis.

La conferencia:





La autoridad en Salud lamentó que en las últimas horas se presentaran manifestaciones de supuesto apoyo al Instituto del Riñón por parte de grupos de indígenas que se encuentran en Santa cruz hace varias semanas, lo que, a su juicio, demuestra que se quiere politizar la atención de los pacientes renales.

“El Ministerio de Salud, a través del Tesoro General de la Nación, paga por esos contratos para que se atienda a estos pacientes; no es ninguna dádiva que se está haciendo, entonces se tiene que exigir que estos pacientes tengan una buena atención y con calidad, aquí no hay ninguna injerencia o cariz político como lamentablemente hemos visto que se está queriendo transformar en un elemento político con ciertos movimientos indígenas”, complementó.

Antecedentes

Un total de 53 pacientes quedaron sin atención en el Instituto del Riñón debido a que el Gobierno rescindió el contrato con dicho centro, que dirige el expresidente del Comité pro Santa Cruz, Herland Vaca Díez, por una supuesta "serie de irregularidades que fueron detectadas en una inspección sorpresa", según el informe de dicho viceministerio.

El informe indica que se evidenciaron elementos preocupantes dentro del Instituto donde se atendía a 53 pacientes de manera gratuita y ahora recibirán su diálisis semanal en otros centros de la capital cruceña con quienes se ha tenido acuerdos.

El viceministro sostuvo que existe el compromiso de pagar los cinco meses que el Gobierno debe al Instituto del Riñón por estos servicios, en primera instancia se llevaría adelante el pago de tres meses. Además, negó que la disolución del contrato se deba a un interés político.

"No por antigüedad significa sinónimo de calidad, si no se cumplen se tienen que rescindir estos servicios que no son gratuitos, sino pagados por el Estado", apuntó Terrazas en conferencia de prensa.

Entretanto, han sido numerosas las muestras de respaldo que ha recibido Herland Vaca Díez, por su trayectoria y el Instituto que dirige en Santa Cruz.

Una de estas muestras fue la del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, quien a través de sus redes sociales manifestó que miles de bolivianos han sido atendidos en el Instituto del Riñón y por Vaca Díez.

"Espero que nuestras autoridades desistan de la decisión de anular el convenio de trabajo con esta institución que le salvó la vida a miles de bolivianos y sólo vela por la salud de todos", escribió el gobernador.

Camacho denunció que la decisión de rescindir el contrato fue tomada de manera unilateral, pese a las décadas de iniciativas solidarias que presta este centro a los pacientes y afirmó que desde la Gobernación respaldarán al centro especializado en medicina del riñón.

A esto se suma el respaldo del movimiento indígena de tierras bajas. El líder del Parlamento Indígena, Marcial Fabricano, encabezó una marcha hasta puertas del Instituto del Riñón para expresar su solidaridad y gratitud a Vaca Díez, ya que desde que ingresaron al departamento cruceño recibieron asistencia gratuita del Instituto del Riñón y su equipo de especialistas.