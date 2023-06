Ministerio de Salud inicia auditoría médica en la Maternidad por el caso de un recién nacido fallecido

Mario Herbas, director de la Maternidad, indicó que la paciente en cuestión tiene 40 años y que llegó con un embarazo de 23 semanas, polihidramnios (exceso de líquido amniótico) y signos de infección . Herbas señaló sobre el feto: “Tenía pocas posibilidades de vida, casi nula, cero prácticamente, a esa edad porque pesaba 575 g, no llegaba ni a 600 g”. Indicó que se están investigando las lesiones de la piel que presentaba la criatura, lo que se conocerá en la auditoría interna, según manifestó.

Terrazas remarcó que no adelantarán criterios, mientras no hayan resultados de las auditorías que se realizan. Afirmó que serán contrastadas para llegar a los resultados que aclaren sí existió o no una negligencia médica.