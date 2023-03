Ministerio de Salud no recomienda aplicación de vacuna contra el dengue

El ministro de Salud, Jeyson Auza, aseguró que la Organización Panamericana de la Salud – Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) no recomienda hasta la fecha la aplicación de vacunas contra el dengue y dijo que para asumir una determinación al respecto, se debe hacer un estudio minucioso y delicado al respecto, a fin de proteger la salud de la población.



“El grupo de asesoramiento estratégico de inmunización de la Organización Mundial de la Salud OPS/OMS no recomienda esto para la utilización en brote, no recomienda la coadministración con otras vacunas, dado que aún no se disponen de datos sobre la seguridad e inmunogenicidad en estas condiciones”, sostuvo Auza.



Este martes el Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra aprobó un proyecto de ley para adquirir la vacuna tetravalente contra el dengue, de la empresa japonesa Takeda, con el objetivo de paliar el avance de la enfermedad.



Auza explicó que la primera vacuna candidata disponible en el mercado es CYD-TDV (Dengvaxia de Sanofi Pasteur), una vacuna tetravalente viva atenuada que ya ha sido registrada en al menos cinco países (México, Brasil, El Salvador, Paraguay y Filipinas) para su uso en personas de 9 a 45 años de edad y requiere 3 dosis en un esquema administrado en secuencia de 0, 6 y 12 meses. Se requiere haber tenido contacto con el virus para poder ser administrada.



Añadió que la vacuna Qdenga de laboratorio Takeda que fue licenciada recientemente en Brasil, aún no se ha iniciado la aplicación en el servicio público, y están en proceso de discusión para incorporarla en el nivel privado.



“Por el momento, como Gobierno nacional que ya habíamos analizado esta posibilidad, seguimos debatiendo, el grupo de asesoramiento estratégico de inmunización de la OPS/OMS recomienda que este no es un momento pertinente para su uso”, enfatizó el ministro del área.