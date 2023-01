Ministro de Educación ratifica el inicio de clases presenciales

El ministro de Educación, Edgar Pary, informó que las c lases arrancarán el 1 de febrero bajo la modalidad presencial en todo el territorio nacional.

Por otro lado, descartó el incremento de pensiones en los colegios privados. “Ratificamos que no hay incremento y tampoco existe ninguna reunión con el Ministerio de Economía para tratar este tema” , remarcó el ministro Pary.

“Nuestro viceministro expresó que nos vamos a reunir con el Ministerio de Economía para determinar las pensiones, eso es totalmente falso. El Ministerio de Economía no tiene nada que ver con el incremento de pensiones, la tuición es exclusivamente del Ministerio de Educación; sin embargo, nosotros estamos ratificando de que no existe el índice de inflación en la gestión 2022; por lo tanto, no podemos realizar un incremento”, señaló la autoridad.