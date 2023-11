Ministro de Gobierno dice que denunciará a un juez por tratar de libertar a "El Colla", mano derecha de Sebastián Marset

La denuncia que presentará el Ministerio de Gobierno en contra del juez Primo Flores será por el delito de prevaricato. "¿Cómo puede ser que el segundo al mando de una organización criminal sea beneficiado con fianza irrisoria, jocosa para el pueblo boliviano, una fianza básica (Bs 90.000) para u no de los lideres vinculados al narcotráfico. No solamente puede entorpecer la investigación, sino obstaculizar la misma", cuestionó Del Castillo.

Dijo que "El Colla" cuenta con las herramientas necesarias para darse a la fuga, por tanto, hay peligro de obstaculización y fuga, y el de no someterse a lo que demanda la Justicia boliviana. "Lo más lamentable es que con su libertad, nos puede poner en riesgo a cada uno de los bolivianos. Ellos son los jefes, a ellos está queriendo beneficiar el juez Primo Flores, por tanto, vamos a presentar una denuncia penal y esperemos que exista una sanción ejemplar. No pueden ir los jueces beneficiando a narcotraficantes", manifestó el ministro.

"No conocemos cuáles son los criterios de este juez, si creen que esto no es letal (por las armas de fuego), sin cree que la droga no perjudica ni daña la salud, la vida e integridad de las personas, si esto no genera miedo a la población. Queremos preguntarle al señor juez Primo Flores; ¿qué es lo que está pensando, cómo va administrar Justicia en beneficio del pueblo boliviano y de la ciudad que lo está manteniendo?", criticó.