Ministro de Gobierno: "Se debe dejar de lado prácticas como las de 'saquen algo'"

Escucha esta nota aquí

No se las guardó. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, cuestionó a las autoridades de la municipalidad y Gobernación cruceña y a candidatos que aspiran a cargos públicos en las elecciones subnacionales por no asistir al acto de izamiento de la bandera cruceña, actividad que marca el inicio del aniversario de fundación de Santa Cruz de la Sierra.

La autoridad remarcó que siete de cada 10 cruceños tienen menos de cuarenta años, por lo que Santa Cruz merece autoridades jóvenes que deben dejar de lado las "prácticas que corrompen al pueblo" y están naturalizadas como la idea de que "saquen algo" para el Estado o del Estado, algo que "tanto daño ha hecho al municipio (cruceño. Esa ideas no deben reproducirse", expresó.

Las palabras del ministro Del Castillo fueron alusivas a una anterior expresión de Jhonny Fernández, quien dijo a sus militantes: "Oiga, no les digo que roben pero saquen algo". El líder de UCS está primero en la intención de voto, según una encuesta publicada por CiesMori hace dos semanas.



Para el ministro Del Castillo, las nuevas autoridades deben ser personas formadas, intelectuales, con capacidad de gestión y que tengan claro el horizonte que se visualiza para el municipio.

Del Castillo participó del acto, que se realizó en la plaza 24 de Septiembre, junto a autoridades del Gobierno departamental, así como de las fuerzas del orden. También estuvieron presentes los candidatos del MAS Adriana Salvatierra (a la Alcaldía cruceña) y Mario Cronenbold (a la gobernación de Santa Cruz), pero estos llegaron cuando el ministro ya se estaba retirando.

Adriana Salvatierra, Mario Cronenbold y Eduardo del Castillo, en la plaza 24 de Septiembre/Foto: Juan Carlos Torrejón

Señaló que se debe trabajar de cara a la próxima década, cuando se estima que el departamento cruceño alcance los siete millones de habitantes.

El 26 de febrero se recordará que hace 460 años, el capitán Ñuflo de Chaves llegó a las llanuras grigotanas para fundar la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, que hoy se enfrenta al duro golpe de la segunda ola de contagios por Covid-19.











te puede interesar Santa Cruz Lo bueno, lo malo y lo feo del "debate" televisivo entre candidatos a la Alcaldía cruceña Cinco candidatos a la Alcaldía cruceña resumieron sus propuestas en un programa de la red Uno. A través de las redes sociales, mucha gente hizo su propia evaluación