Ministro de Justicia observa que 'la verdad está siendo obstaculizada' en alusión a las investigaciones de la violación grupal en un colegio privado

Varias carteras del Estado han conformado una comisión para dar seguimiento a las investigaciones por las denuncias de abusos en un colegio privado de Santa Cruz de la Sierra. El anuncio del ministro de Justicia y Trasparencia, Iván Lima, busca de esclarecer y dar con los presuntos responsables de la violación grupal, en contra de un menor de 12 años en el centro educativo.



Sin embargo, tras los informes obtenidos hasta la fecha, hay procedimientos y obligaciones que no se han cumplido por parte de los investigadores. Han pasado más de 40 días en la que la familia continúa peregrinando en busca de justicia sin que existan resultados.

Desde el Gobierno, determinaron conformar una comisión que involucran a los ministerios de Justicia, Educación y de Gobierno. El propio presidente Luis Arce pidió dar celeridad al caso.

"La verdad está siendo obstaculizada, de manera que no entendemos ni comprendemos, por las personas llamadas a proteger a nuestros niños cuando van a diferentes colegios, lo que esperamos del colegio privado y maestros, que sean los primeros defensores de nuestros niños", declaró en conferencia de prensa.

Debido a las fallas detectadas en el proceso, se asumió el compromiso para acompañar las investigaciones. El director jurídico del ministerio de Educación formará parte de dicha comisión.

"La voluntad del Estado es de proteger a la víctima (de) un caso emblemático, es la primera vez que una situación crítica tenemos el compromiso de la familia y del héroe, la víctima. Muestra de compromiso que no podemos defraudar. (...), porque desde el 20 de junio no ha sido seguida con la debida diligencia", señaló Lima.

Mencionó diversas observaciones y fallas detectadas en el colegio privado donde se registró el hecho de violación grupal. El establecimiento no contaría con cámaras de vigilancia que monitoreen ni mantengan las imágenes por 12 meses, aspecto que sancionarán ya que, por norma, es obligación de todos los establecimientos educativos privados contar con este circuito de seguridad.

Lima indicó que se tiene información que el director del colegio privado estaría fuera del país. "Pareciera que no está en el país el director del colegio privado, pero debe responder porque ha incumplido con la ley de seguridad ciudadana y decreto reglamentario que establece la obligación de mantener cámaras de vigilancia de manera eficiente y durante al menos 12 meses y no han cumplido la obligación. Les pedimos respuestas", manifestó.





Luego de la visita de la familia de la víctima en La Paz, se identificaron aspectos que frenaron la investigación del caso, aunque coincide que las investigaciones deben manejarse con mucha responsabilidad de cara al país, preservando el rol del debido proceso y garantías a los actores a la investigación.

"Tenemos el firme compromiso del fiscal departamental, del fiscal general y del Alcalde cruceño de avanzar en la protección de los niños, porque cuando se comete un delito, las primeras 48 horas posteriores a que se conoce la noticia, son fundamentales para descubrir la verdad", explicó.

Agregó que el caso que se denunció el pasado 12 de junio, se debió actuar de inmediato. Por ello, no solo se investiga el hecho de violación, sino las responsabilidades de directores, maestros, sicólogos u otros involucrados. "Existe una obligación de denuncia y quien no denuncie estos hechos inmediatamente producidos, puede ser acusado de encubrimiento", advirtió.

Sin embargo, tras la llegada del ministro de Justicia a la capital cruceña, quien se reunió con los representantes del Ministerio Público y Alcaldía, señaló que existe un compromiso público de activar las medidas necesarias para que no exista impunidad.

La Alcaldía, a través de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, ha presentado una serie de ampliaciones y actos investigativos, por lo que Lima señala que están convencidos que toda la institucionalidad de Santa Cruz va trabajar para encontrar la verdad", dijo.

El ministro de Justicia aseguró que no existe posibilidad de proteger ningún elemento que pueda contaminar la justicia, el debido proceso y verdad. Si el caso conlleva avanzar con alguna notificación o investigar a cualquier institución o persona, se lo hará, ya que, la única prioridad es proteger a los niños.

Otros casos

Lima lamentó que existen otras denuncias de hechos de agresión sexual y violaciones que han salido a la luz posterior a la denuncia del colegio privado. "Debo decir con mucha precisión que en este momento no es el único caso. El Sepdavi (Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima), ha empezado a recibir muchas denuncias de víctimas y familias que no tienen justicia y que no tienen el acceso mediático como este caso, pero tengo la obligación de escucharlos", señaló.

Esperan que el caso del colegio privado se vuelva emblemático y permita construir protocolos y actuaciones que no dejen en la impunidad estos hechos de violación en contra de menores de edad.



Coordinación