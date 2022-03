Ministro de Salud advierte con descuentos a médicos que acatan el paro cívico

Escucha esta nota aquí

El ministro de Salud, Jeyson Auza, criticó a los médicos que acatan el paro de 24 horas, convocado por el Comité Cívico pro Santa Cruz y advirtió con descuentos en sus salarios.



“Criticamos a aquellos pocos profesionales, los que sin justificación alguna están acatando un paro, pero no solamente vamos a criticar, vamos a sancionar, vamos a descontar a aquel médico que no esté trabajando. Vamos a garantizar que el descuento llegue, día que no se trabaje, día que no se va a cancelar" , dijo la autoridad de salud desde Tarija.



Las instituciones públicas en su generalidad atendieron de forma normal durante esta jornada, salvo algunas ausencias de galenos y personal en salud que acataron la medida.



Auza sostuvo que mientras algunos “antipatrias” quieren paralizar las actividades en una región, el Gobierno trabaja para resolver las necesidades sanitarias que tiene la población, tal el caso de la entrega de equipos, insumos de bioseguridad y medicamentos a todos los municipios del departamento de Tarija.

Médicos refuerzan emergencias ​

Al respecto, el presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Wilfredo Anzoátegui, indicó que por decisión del Consejo Departamental de Salud, el sector está respaldando plenamente el paro, pero se han reforzado los servicios de Emergencia para no dejar sin atención a la población cruceña. Además, se han conformado brigadas médicas que se están desplazando a distintos puntos de bloqueo para dar asistencia médica y también no han dejado de atender en los puntos de vacunación, ni de pruebas diagnósticas.

"Queremos una justicia sana, queremos una justicia dé la seguridad que tenemos una justicia imparcial. Queremos que se acabe con la persecución a los ciudadanos y al sector salud que sufre de persecución solo por decir las falencias que tiene el sistema de salud y pedir el bienestar de la población", manifestó Anzóategui.

Lea también BBC Ucrania: imágenes que revelan el antes y el después de la destrucción causada por fuerzas rusas tras una semana de invasión Estas impactantes imágenes muestran las consecuencias de los devastadores ataques con misiles rusos en áreas civiles de Ucrania

​