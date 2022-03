Ministro Montaño arremete contra Camacho y afirma que la Gobernación cuenta con los recursos para invertir en carreteras

Escucha esta nota aquí

Tras el pedido de financiamiento realizado por la Gobernación cruceña, mediante el secretario departamental de Hacienda, Orlando Saucedo al Gobierno nacional para cumplir con el pago del 30% que le corresponde para la construcción de la carretera Buena Vista – Las Cruces, el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, arremete nuevamente contra Luis Fernando Camacho llamándolo "mentiroso", ya que, según él, sí cuentan con los recursos económicos.

“El día de hoy quiero desmentir categóricamente, quiero decirles a los secretarios de economía y finanzas de la Gobernación cruceña, le están mintiendo al pueblo cruceño, y voy a demostrar con los mismos documentos que el señor Camacho informó a la población, voy a demostrar que la Gobernación cruceña tiene plata”, dijo Montaño.

Según Montaño, en 2021, la Gobernación presupuestó Bs. 2.443 millones para la ejecución de obras y solo se gastaron Bs.2.096 millones, por lo que habría sobrado un monto de Bs.347 millones.

“Señor Camacho, ¿dónde están estos recursos económicos? Usted el día de ayer, mediante sus secretarios, mandó a decir que no tenía plata, no le mienta más al país, hay recursos económicos en la Gobernación cruceña y además usted tiene una capacidad de endeudamiento de más de 500 millones de bolivianos”, cuestionó la autoridad, a tiempo de pedirle que firme el convenio intergubernativo para que se licite el proyecto carretero.

Por su parte, el secretario departamental de Hacienda, Orlando Saucedo, descartó que las aseveraciones de Montaño fueran ciertas. Dijo que no sobró un monto tan alto de dinero de la pasada gestión y, además ya habría sido presupuestado el POA de este año, por lo que no hay dinero libre para pagar la obra.

“Si no está presupuestado no podemos tocar ese dinero, sacar dinero de una partida para llevarla a otra se llama malversación de fondos, necesitamos dinero fresco y eso tenemos que conseguirlo mediante un crédito. No es cierto lo que él dice, está hablando de memoria, lo reto a que muestre los documentos, no es solo hablar por hablar, que sea verdad, es otro tema”, sostuvo Saucedo.

A su vez, indicó que ya iniciaron los trámites con el Ministerio de Economía para el financiamiento del proyecto y se encuentran en la etapa de análisis de la capacidad de pago.