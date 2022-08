Ministro Montaño asegura que Santa Cruz perderá $us 64 millones si se cumplen los dos días de paro

"Esos bloqueos nos traen pérdidas a los cruceños, 32 millones de dólares por día de bloqueo. S on 64 millones de dólares que va a perder Santa Cruz si es que logran realizar los dos días de paro, recursos económicos que bien podrían servir para reconstruir todo el mercado de la Mutualista", manifestó el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, luego de recibir un respaldo de los transportistas cooperativizados quienes aseguran que el lunes 8 y martes 9 de agosto saldrán a trabajar normalmente.

Montaño remarcó que, tras el anuncio de la medida convocada por la institucionalidad cruceña en defensa del Censo, a fin de que la encuesta se realice hasta junio de 2023, fue rechazada por los sectores, quienes han expresado su disconformidad, unos porque no fueron convocados y otros porque apoyan las gestiones del partido de Gobierno.

"Todos aquí estamos diciéndole, a través del sistema cooperativizado nacional, que no vamos a acatar caprichos políticos del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y menos aún, del Comité Cívico", denunció el ministro.

Además, al ser cuestionado del porqué tampoco se insiste en que las vías permanezcan expeditas, ya que desde hace cinco días hay puntos de bloqueos instalados en diferentes regiones del departamento, la autoridad respondió que no es lo mismo un bloqueo de un sector , que un bloqueo departamental, además que las pérdidas, para él, no son comparativas.