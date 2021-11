Ministro Montaño cree que "gente que quiere hacer golpe de Estado" está detrás del robo de computadora del INRA

Escucha esta nota aquí





El ministro de Obras Públicas Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, pidió este sábado esclarecer el robo de computadoras que sufrieron las oficinas del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en Santa Cruz, las mismas que tendrían información sobre saneamientos de tierras en el departamento.

“Se debe investigar hasta esclarecer el caso”, indicó la autoridad en conferencia de prensa. Montaño aseveró que en esa cartera de Estado se instruyó hacer copias de seguridad de toda la documentación importante y archivos de las computadoras para resguardar la información de presuntos ladrones.

“Hemos instruido, con mucha anticipación (…), que hagan el back up (copias de seguridad) correspondiente de todas nuestras instituciones, porque tenemos experiencia que esta gente que quiere hacer el golpe de Estado se roba, quema los documentos que tiene cada institución. El Ministerio de Obras Públicas ha tomado todas las acciones para que no desaparezca la información; no es el robo de las computadoras, sino la información que contiene”, aseveró.

Este sábado, la Policía recibió una denuncia por el ingreso de personas ajenas al INRA, que se llevaron computadoras con importante información, además de documentación, sobre los saneamientos de tierra.

Este robo se da en medio de la investigación que se le sigue al director del INRA, Adalberto Rojas, por su visita a la propiedad Las Londras, del municipio de El Puente, el 29 de octubre, un día después de que 17 personas, entre ellas periodistas, policías y civiles, fueron secuestradas por un grupo de encapuchados armados que estaban junto a campesinos que se asentaron en dichas tierras.

El Instituto de Investigaciones Técnico Científicos de la Universidad Policial (Iitcup) de la Felcc hizo el desdoblamiento del contenido de los dos teléfonos celulares que se le secuestró al director departamental del INRA durante su declaración que prestó en calidad de testigo.

De acuerdo con las primeras investigaciones, se constató una fluida comunicación del director departamental del INRA, Adalberto Rojas, con personas que realizan trámites de saneamiento de tierras, la mayoría integrantes de la Central Única de Trabajadores Campesinos filial Santa Cruz y de los interculturales.

