Ministro Montaño responsabiliza al ala 'evista' por anuncio de bloqueo en Yapacaní para este jueves

"Se trata de una carretera departamental, que hemos recibido la instrucción de coadyuvar porque es un tramo departamental, es así que se ha conseguido a través de Fonplata más de $us 56 millones", detalló Montaño en una conferencia de prensa, la tarde de este miércoles.



Sin embargo, remarcó que "aún así hemos visto que siguen paralizado los proyectos en la Asamblea, pero no es el único sino también el norte integrado, con 30 kilómetros y Faja Norte 61,9, haciendo un total de 91,90 kilómetros".



Entonces, el ministro disparó "ahí vemos la irresponsabilidad del ala 'evista', que ha recibido la instrucción de Evo para trabar los proyectos de ley, y esta es una consecuencia de no aprobar las leyes".



Ante esta situación, el mismo ministro pidió a "los diputados y senadores se puedan contactar con los compañeros (que van a bloquear) porque van a ocasionar grandes pérdidas a la economía. Ahí están en la Asamblea Legislativa, los verdaderos culpables, del ala evistas, camachista y Carlos mesista, para trabar estas leyes", subrayó.



Según aseguró, "nosotros enviamos el año pasado este proyecto de ley con financiamiento de Fonplata y a la fecha no han tocado el tema. Es más, los compañeros de Yapacaní fueron a las cámaras para que se realicen los análisis, pero hasta ahora no hay respuesta".



En palabras del ministro, "venimos de un bloqueo instruido por Evo y ahora hay otro por culpa de la Asamblea (Legislativa Plurinacional). Hay que aclarar que no es el único proyecto de ley, cuidado que estén bajando los hermanos de El Alto porque no se han aprobado las ocho vías, entre otros".