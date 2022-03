Ministro Montaño se lava las manos y culpa a Camacho por el bloqueo de la carretera en Buena Vista

Escucha esta nota aquí

Tras más de 24 horas de bloqueo en la carreta Santa Cruz – Cochabamba por vecinos que exigen la construcción del proyecto carretero Las Cruces - Buena Vista, que une a los municipios de Buena Vista, Porongo y La Guardia, el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, responsabilizó al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por no garantizar los recursos económicos que le corresponde.

“Nosotros le advertimos al señor gobernador que atienda esta problemática, en un ampliado lo citaron, pero una vez más brilló por su ausencia”, dijo Montaño a tiempo de señalar que el Gobierno nacional cumplió con su parte para el financiamiento del proyecto y lo único que falta sería el 30% de la Gobernación de Santa Cruz.

“Nuestro Gobierno ha garantizado los recursos económicos, un total de 210 millones de dólares, el gobernador debe entregar el 30%, que asciende a 70 millones de dólares, por lo tanto, le pedimos que trabaje por el departamento, por el desarrollo de Santa Cruz”, expresó.

Además, sostuvo que el proyecto carretero se viene gestionando desde el 2013 y cuenta con la documentación y compromisos firmados por el exgobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, y su equipo de trabajo.

Según Montaño, Camacho no tiene intención de suscribir el convenio por una actitud de revancha.

“A los compañeros de otras provincias los ningunea y no les da la importancia necesaria para que se puedan desarrollar”, añadió.

Ratificó que el Gobierno central no tiene ninguna culpa en el problema. “La culpa es del gobernador Luis Fernando Camacho, reclamen a la Gobernación cruceña porque no quiere suscribir el convenio”, enfatizó.

Los bloqueadores dieron un cuarto intermedio al mediodía y retomaron la medida en horas de la tarde/ Foto: Soledad Prado

Por su parte, el secretario de Hacienda de la Gobernación, Orlando Saucedo, indicó a EL DEBER que la Gobernación está dispuesta a firmar el convenio intergubernamental, con la única condición de que el Gobierno garantice el financiamiento de la obra.

“La Gobernación no cuenta con los 70 millones de dólares y no vamos a ser irresponsables como Rubén Costas que firmó 11 convenios que no tenían financiamiento. Si el Gobierno nos garantiza que habrá el financiamiento, hoy mismo firmamos”, aseguró Saucedo.

En un acercamiento con funcionarios de la ABC les expresaron las intenciones de firmar el convenio siempre y cuando esté asegurado el financiamiento por el Gobierno para la construcción de la carretera.