Misael Nallar volverá a buscar su traslado a Santa Cruz este miércoles en una audiencia de apelación

La audiencia se llevará a cabo desde las 13:00 de este miércoles de manera virtual y estará a cargo de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia, integrada por los magistrados Gladis Alba y Ever Álvarez.

“Hay momentos en los que le hace mucho calor y no soporta. Allá hace frío, a veces están a ocho grados y él (Nallar) anda sin polera porque su cuerpo está mal, térmicamente le está afectando, la presión se le sube mucho y le calienta la sangre”, remarcó el abogado.

En caso de que la decisión judicial del miércoles no sea favorable para Nallar, su abogado afirma que ya no quedarían más recursos legales para apelar; sin embargo, no descarta plantear un Amparo Constitucional y sentar una denuncia contra el juez Vedia por incumplimiento de deberes.