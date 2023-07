Mohammad Tajeran, el ciclista iraní que viaja por el mundo para plantar árboles

Mohammad Tajeran es un ciclista iraní que está de paso por Santa Cruz y quiere contar su historia. No habla español, pero sí inglés. Y para una entrevista con EL DEBER, este hombre mira a la cámara y empieza.

“Mi nombre es Mohammad Bomet Tajeran, soy ciclista iraní y he estado recorriendo el mundo desde diciembre de 2006. He estado en 56 países y he recorrido en bici más de 90.000 kilómetros. La razón por la que viajo es el cariño que le tengo a los árboles”, comenzó su relato para EL DEBER.