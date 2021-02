Monasterio denuncia “vacunación clandestina” a manos del Gobierno y exige devolución de 47.000 vacunas

Escucha esta nota aquí

El Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) de Santa Cruz denunció este sábado una supuesta “vacunación clandestina” que ejecutó el Gobierno nacional en predios del Centro Nacional de Enfermedades Tropicales (Cenetrop), dependiente del Ministerio de Salud, el jueves pasado.

Joaquín Monasterio, secretario departamental de Salud y Políticas Sociales de la Gobernación, dijo en conferencia de prensa que autoridades del Ejecutivo nacional autorizaron la inmunización de 63 personas que no estaban contempladas en el plan de vacunación del Sedes.

“El Gobierno, por otro lado, no solo nos escamotea las dosis de vacuna que necesitamos, sino que realiza una vacunación clandestina, en predios del Cenetrop, a 63 personas, que, si bien tienen el derecho a ser vacunados, no están dentro de la programación que se ha establecido además, se desconoce el origen de las vacunas utilizadas, porque no se coordinó con el Sedes”, dijo la autoridad.

El pasado jueves, el Ministerio de Salud convocó a un acto público donde se dio inicio a la vacunación con las dosis de Sinopharm que llegaron de China, como parte de la presentación del plan piloto de inmunización.

Además, Monasterio exigió al Gobierno devolver 47.000 vacunas que fueron llevadas a La Paz, debido a que las 100.000 que fueron entregadas para el personal de salud no abastecerán, eso sumado a que la Gobernación no puede adquirir dosis por ciertas trabas.

“Exigimos que el Gobierno nos devuelva las 47.000 dosis que se ha llevado a La Paz y que deberían volver inmediatamente, y aun así no nos alcanza para cubrir la vacunación de todo el personal de salud que está en este momento en actividad”, acotó el galeno.