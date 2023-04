Monseñor Dowlaszewicz pide estar “abiertos” a perdonar a los demás

Durante la misa celebrada en la catedral de Santa Cruz de la Sierra, monseñor Stanisław Dowlaszewicz Billman pidió a los feligreses estar “abiertos” a perdonar a los demás siguiendo el ejemplo de Jesucristo, “ser puertas de misericordias y no muros” que son imposibles de traspasar.

“Yo soy la puerta; dice Jesús. Cuando Jesús señala que él es la puerta, quiere decir que no es el muro. Jesús no bloquea nuestro desarrollo, sino que lo sostiene, dándole nuevas energías, nuevas perspectivas, nuevos horizontes. Él no limita nuestro desarrollo, después de todo, nos llamó a ser como él, a su imagen”, expresó el religioso.

Dowlaszewicz explicó que, cuando Cristo dice que 'él es la puerta' y que, por ella puede “entrar o salir” quien lo desee, quiere decir que no está "cerrado", pues él está siempre dispuesto a perdonarnos, a llevarnos de vuelta a él, a hacernos sus hijos. Agregó que Dios, porque es la "puerta", no pone límites al perdón y a la misericordia.

“Cristo quiere que estemos abiertos a los demás y listos para perdonarlos y aceptarlos cuando lo pidan. Pero al hacerlo, Cristo nos invita a ser como él. La fe dice que nuestro Dios no es un Dios de rincones y grietas, sino de espacios abiertos, grandes perspectivas, amplias visiones, un futuro sin fronteras. Jesucristo es el Señor de la vida, no de la muerte”, agregó.

Más adelante, monseñor dijo que Dios conoce a todas las personas y sabe las dificultades que están pasando, incluso mucho antes de que sucedan. Agregó que a Dios no le gusta el sufrimiento de sus hijos, por lo que hace que las angustias desaparezcan de nuestras vidas.

“El evangelio de hoy también dice: ‘Él las hace salir’. Jesús nos ‘lleva afuera’. ¿Dónde? Jesús no nos mantiene en nuestras dificultades. Él no está complacido con nuestros sufrimientos, penas, miedos y ansiedades. Sí, los conoce, pero no es impotente contra ellos. Él es Dios, por lo tanto, sólo él puede y quiere conducirnos fuera de ellos, más allá de ellos, a nuevos espacios”, comentó.

También pidió a los feligreses que se acepten tal y como son, porque Dios lo creo a su imagen y semejanza. Además, recordó que Jesús vino a la tierra para que sus hijos vivan felices y en abundancia, sin envidias ni rencores.

“Lo que Jesús dice es importante: él no vino para que tengamos vida. Vino para que no sólo vivamos, sino que vivamos bien, felices, en paz, en amistad. Nuestro Dios, el Dios de Jesucristo, no tiene celos de nuestra felicidad, de nuestro gozo, de nuestros placeres, siempre que estén edificados sobre Él, sobre Sus mandamientos, sobre la base de Su voluntad. Él es vida y quiere que tengamos vida en abundancia”, señaló.

Lea también PAÍS La Iglesia católica pide soluciones despolitizadas para la crisis económica y el conflicto con los maestros “La situación económica en nuestro país precisa soluciones sinceras y despolitizadas por el bien de todos”, señala el comunicado de la CEB.