Monseñor envía mensaje a los padres y pide al Gobierno no mentir sobre la situación económica

“Hoy 19 de marzo que celebramos el día del padre, quiero invitar a los padres a que revisen su papel de padres. Cuando ven que sus hijos se acercan y los felicitan, ellos están sintiendo que ustedes como padres están cerca de ellos, pero también se ha escuchado que muchos hijos no quieren saber de sus padres porque los han maltratado. Estas personas viven en tinieblas. La responsabilidad de los padres es también ver que educación quieren para sus hijos”, r eflexionó durante la misa en la catedral cruceña.

Además, pidió a los gobernantes preocuparse por la salud y la educación del país al indicar que los enfermos no pueden ser atendidos porque los hospitales están en paro o no tienen remedios. Mientras que las protestas de maestros se agravan en diferentes ciudades debido a la falta de diálogo.

“Los profesores están en las calles exigiendo ítems, su economía. Y la malla curricular que al final no se entiende ¿Por qué quieren imponer algo que no es necesario hoy día? (…) Papás y mamás no se queden callados frente a la educación que quieren imponer a sus hijos, ustedes padres también vean, miren, analicen que es lo que quieren para sus hijos y qué educación quieren para ellos”, exhortó.