Monseñor Estanislao: "En esta Navidad no tengamos miedo de recibir a Jesucristo en nuestra vida"

Recordó que "la verdadera alegría cristiana no nace en lo que encontramos sino en lo que somos: 'estén alegres en el Señor'. Si estamos más cerca de la Palabra de Dios, más cerca de Cristo, nuestra alegría será más profunda y verdadera".

Monseñor pidió estar atentos y despiertos para recibir al Mesías. “En medio de ustedes hay alguien al que ustedes no conocen. La espera se convierte en alegría del encuentro. El rostro del Mesías aún permanece oculto, pero la primera lectura del Profeta Isaías nos pinta cuáles son rasgos del aquel que ya está cerca: “el Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a vendar los corazones heridos, a proclamar la liberación a los cautivos y la libertad a los prisioneros, a proclamar un año de gracia del Señor”.

En la homilía también hizo referencia a Juan el Bautista, que vino como testigo, para dar testimonio de la luz. "Juan prepara el camino de Jesús en el desierto. Podía haber elegido la sinagoga o el templo de Jerusalén. Juan sólo pedía una conversión radical, por eso el desierto es el lugar apropiado. Su palabra invitaba a la conversión, a un cambio de rumbo, volver de los caminos equivocados, a renovar la fe, a ensanchar el corazón, comunicar y compartir la esperanza y compromiso de construir un mundo mejor para todos. Juan es un auténtico testigo, no es la luz, sino iluminado por ella. Nos enseña a anunciar al mundo no nuestra luz sino la luz de Jesús, no sólo con palabras sino con nuestro modo de vivir y de estar en el mundo", dijo.

Más adelante, el religioso expresó: "Hoy día ese tipo de proclamación no hace sobre nosotros ningún efecto, estamos acostumbrados a escuchar a otras voces que resuenan en las plazas, esquinas de nuestras calles, en los canales de televisión o en la prensa escrita… de un lado nos 'atacan' voces de bonanza económica, del paraíso terrenal que no nos falta nada, que somos mejores que otros, o las voces que dividen que siembran odio, que promueven el placer o de otro lado llegan las voces pidiendo paz, reconciliación, verdad, apoyo, solidaridad.

"Entre tantas voces ¿cómo encontrarnos?, ¿a quién decir tiene razón?

La voz de Juan Bautista es la voz excepcional, única que indica a una tarea concreta que debemos cumplir: 'Preparen el camino del Señor'. "Para nosotros, los cristianos, la voz de Juan Bautista nos invita para que en el ruido de este mundo seamos la voz diferente, testimonio coherente y modelo de vida perseverante. Ahora nuestra tarea es no entorpecer ni dificultar la visibilidad de Dios. Nuestro testimonio consiste en que se vea en nosotros la luz de Jesús. Por los caminos de egoísmos, engaños, falsedades, por las luces encendidas en las vitrinas de los negocios, por lo regalitos repartidos, en los supermercados, no encontraremos a Jesús. No tengamos miedo a Jesús en esta Navidad. No tengamos miedo a acogerlo en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestra sociedad, en la vida política".

Finalmente, pidió estar siempre alegres y orar. “Estén siempre alegres. Oren sin cesar. Den gracias a Dios en toda ocasión, esto es lo que Dios quiere de todos ustedes en Cristo Jesús. No extingan la acción del Espíritu, no desprecien las profecías, examínenlo todo y quédense con lo bueno. Cuídense del mal en todas sus formas. Que el Dios de la paz los santifique plenamente para que ustedes se conserven irreprochables en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo hasta la venida de Nuestro Señor Jesucristo".