Monseñor Gualberti: "Hay necesidad de reconciliación en todos los ámbitos de nuestra vida, comenzando por la familia"

Cotoca está de fiesta. La celebración de la Inmaculada Concepción, bajo la invocación de la Virgen de Cotoca, convoca en el santuario a cientos de peregrinos que arribaron durante la noche. Este año, por segundo consecutivo, se mantienen las restricciones por bioseguridad y se suspendieron algunas actividades tradicionales.

La celebración principal en el templo cotoqueño estuvo presidia por monseñor Sergio Gualberti. Durante su homilía, el arzobispo resaltó la unidad de los fieles durante la novena de la Virgen.

El prelado destacó la "necesidad de reconciliación en todos los ámbitos de nuestra vida, comenzando por la familia", Ante los pies de la Mamita, Gualberti pidió también superar la "situación de tensión que se vive en tantos hogares nuestros y que amenazan con echarlos abajo, a causa de las incomprensiones, desconfianzas, peleas y divisiones".



Desde el Santuario de Cotoca, el arzobispo destacó el mensaje de la Virgen María que nos invita a trabajar en la reconciliación para mejorar la convivencia. La reconciliación, señala Gualberti, nace del perdón, de saber perdonar y de pedir perdón. "No hay otro camino para no sufrir por el mal hecho y recibido, para no hacernos mal a nosotros mismos, a los hermanos y para reencontrar a la serenidad".



A causa del Covid-19, la festividad de la Virgen de Cotoca suspendió actos como la procesiones además de limitar el aforo del santuario al 50% de aforo en el templo. Para poder llegar a todos los creyentes con las celebraciones de manera segura, la Iglesia transmite las eucaristías a través de las redes sociales del Santuario de Cotoca.

Desde el Santuario de Cotoca se ha pedido a los feligreses que asistan a las misas que se oficiarán durante toda la jornada del 8 y 15 de diciembre, cumpliendo con todos las medidas de Bioseguridad para evitar el contagio de coronavirus. El uso del barbijo y el alcohol en gel para el desinfectado de manos es obligatorio.

Los fieles se dieron modos para seguir la eucaristía/ Foto: Ricardo Montero

El fervor de la gente llegó hasta los pies de la Mamita de Cotoca para agradecer su protección y pedir su ayuda/ Foto: Ricardo Montero

La Virgen de Cotoca luce un vestido especial para la festividad/ Foto: Ricardo Montero

Monseñor Sergio Gualberti presidió la eucarística central en honor a la Virgen de Cotoca/ Foto: Ricardo Montero

La población llegó al santuario para pedir protección a la Virgen/ Foto: Ricardo Montero

