Monseñor Gualberti: “La población se siente desamparada y sufre por una administración de la justicia parcializada”

“Él, el Hijo de Dios que no tiene pecado y fue enviado para liberarnos del mal, se mezcla con los pecadores (...) y se solidariza con nuestra condición humana para redimir el pecado”, agregó Gualberti.

El arzobispo emérito de Santa Cruz también se refirió al bautismo y citó al papa Francisco: “¡No es una formalidad! Es un acto que toca en profundidad nuestra existencia. No es lo mismo una persona bautizada o una persona no bautizada. Nosotros, con el Bautismo, somos sumergidos en aquella fuente inagotable de vida que es la muerte de Jesús, el más grande acto de amor de toda la historia; y gracias a este amor, podemos vivir una vida nueva, no más a la merced del mal, del pecado y de la muerte, sino en la comunión con Dios y con los hermanos”.