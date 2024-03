Monseñor Leigue a los sacerdotes: "El poder que el Espíritu nos ha dado en la ordenación es para el servicio"

“El Espíritu nos da esa fuerza. En la unción nos ha dado el poder. Pero un poder, no como a lo mejor lo podemos percibir en nuestra sociedad, que a veces el poder se lo ve para mandar", señaló monseñor Leigue.

"Algunos agarran el poder para hacer y deshacer de los demás. El poder que el Espíritu nos ha dado en la ordenación (…) es para el servicio . El poder se manifiesta y se transforma en servicio. Y por eso, cuando hablamos de sacerdocio, hablamos de que tenemos también nosotros ese poder, que Dios nos ha dado. No para tratar mal a los demás, sino para servir a los demás ”, añadió.

El arzobispo les recordó a los sacerdotes que su palabra anima a los fieles, en momentos de dificultad, y les pidió no dejarse vencer por el desánimo ni por el mal.

A los laicos les pidió orar por los sacerdotes , pero también ayudarlos y hablar con ellos si perciben que algo no está bien.

“Les agradezco por el servicio que hacen en la arquidiócesis, por ese acompañamiento que hacen a la gente. Y espero que lo hagan con gusto. No siempre retaceando el tiempo; no poniendo excusas para no escuchar. Gracias por ese tiempo que dan; gracias por el perdón. Gracias por todo lo que hacen en la arquidiócesis y el trabajo que le corresponde hacer, lo que están en la ciudad, lo que están en el campo, gracias por todo eso”, manifestó.