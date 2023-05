Monseñor Leigue: "A nivel eclesial y social estamos fallando en no cumplir con lo que el Señor nos dice"

“Si tienes fe, el Señor nos dirá: ‘cumple mi mandamiento’”. Y creo que aquí es donde estamos fallando todos , a nivel eclesial y nivel social estamos fallando en no cumplir con lo que el Señor nos dice”, manifestó monseñor René Leigue, arzobispo de Santa Cruz, en su homilía del sexto domingo de Pascua, en la que reflexionó sobre las enseñanzas dejadas por Jesús, pero que muchos no cumplen.

El religioso indicó que los mandamientos van más allá de sus enunciados . “Por ejemplo, cuando se habla del quinto mandamiento: no matarás. A veces se dice: yo no he matado a nadie, por lo tanto, estoy cumpliendo con lo que Señor nos dice, pero cuando Jesús explica este mandamiento va mucho más allá de la muerte, es decir, aquél que hace sufrir al otro, que odia al otro, que no ama a su prójimo y que le tiene envidia al otro, ese ya está matando a su prójimo, ¿de qué manera?, moralmente. Cuántos de nosotros nos sentimos así, ¿cuántas personas no están sufriendo porque no estamos cumpliendo el mandamiento del Señor?", manifestó.