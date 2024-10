Monseñor Leigue: "Hoy escuchamos los gritos desesperados y parecería que nadie escucha"

Este domingo, desde la Basílica Menor de San Lorenzo (Catedral), monseñor René Leigue, arzobispo de la Arquidiócesis de Santa Cruz de la Sierra, se dirigió a los feligreses hablando de la coyuntura actual en el país, y de la manera en que está afectando a los bolivianos, sumiéndolos en la angustia de clamar en medio de tantos problemas, y no obtener respuesta. Llamó a mantener la fe.

Hizo una analogía de esto con el caso bíblico del ciego Bartimeo, que sentado al borde del camino, apelaba a la solidaridad de la gente, sin ser atendido, hasta que llegó Jesús a sanarlo, dejándole claro que su fe fue la que lo salvó.

"Podemos decir, bueno, yo tengo la vista, gracias a Dios puedo ver, pero ¿qué es lo que está viendo?¿Hasta dónde puede llegar su vista?¿O se está mirando a sí mismo y no mira a su alrededor? Eso no puede pasar, no somos ciego, tenemos la vista, pero ¿hasta dónde puede llegar nuestra mirada? Hoy algunos no miran a su alrededor, sino lo que les interesa y les puede favorecer", dijo sobre el sufrimiento de tantas personas.

Según Leigue, hoy se escucha el grito, como del ciego Bartimeo, de tantas personas que están sufriendo, como las que espera por combustible, por los precios altos de los alimentos en el mercado, por los perjuicios de los bloqueos.

"Es un grito desesperado que a diario lo escuchamos, y a todos nos está pasando, pero ¿quién los escucha? Pareciera que no hay dónde reclamar, que nadie escucha esa voz, y que no hay respuesta. (Más bien) siempre hay alguna excusa, que si el bloqueo, la helada, la sequía. Es un reclamo al aire", dijo.



Para el religioso, no nay nadie que se haga cargo de todo esto. Y sin embargo, como Bartimeo, en medio de la desesperación, remarcó que la gente se olvida de Dios, que siempre está a su lado para dar la mano.

"Él no se aleja de nosotros, son las personas las que se alejan (...), pero en medio de este momento, no perdamos la fe que tenemos. Jesús le dijo a Bartimeo 'tu fe te ha salvado'. Esta es la clave para nosotros; en medio de los momentos difíciles, de tantas cosas que pasamos, la fe no debe tambalear porque es lo único que nos puede sacar. La otra enseñanza es que cuando encontremos al Señor, no solamente lo tengamos ahí porque nos sacó del momento, sino que él nos invita a seguirlo. Y seguir al Señor significa tener un compromiso, también hacer algo con los demás", exhortó.

Leigue dijo que el discípulo del Señor está llamado para trabajar también, para dar testimonio, con las obras. "Veamos más allá y no nos quedemos quietos, lamentando. Este ciego no se quedó con los lamentos. Jesús está a nuestro lado, camina con nosotros y una vez que lo encontremos, sigámoslo. Que nuestra fe, en momentos de problemas, no tambalee", apuntó.