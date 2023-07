Monseñor Leigue insta a dejar el mal y la cizaña porque son usados como instrumentos de venganza para encarcelar a personas

"Cuántas personas hay en la cárcel acusadas injustamente, por nada más que dejarse llevar por el mal y esa ansia de venganza y de hacerle mal porque simplemente no me cae bien", esa fue una de las reflexiones que hizo este domingo el arzobispo de Santa Cruz, monseñor René Leigue, durante su homilía.

Leigue pidió a la población dejar de lado la cizaña, pues es utilizada como medio de venganza para acusar de manera injusta a las personas , haciendo ir a por el camino incorrecto con odio, venganza, rivalidad y no solo pensar mal de otro, sino hablar mal.

"El Reino de Dios son las cosas buenas que el Señor hace en nosotros y todo aquello que Él nos anuncia. Hemos escuchado tres parábolas que nos hablan de cómo crece el reino de Dios y no nos hablan de qué es el Reino (...) por lo tanto, podemos decir que el reino de Dios son las cosas buenas que el Señor hace en nosotros y todo aquello que él nos anuncia, ese es el Reino de Dios", expresó.

Considera que la cizaña simboliza al enemigo y remarcó que Dios no creó nada malo. "Los que obran el mal están obedeciendo al enemigo. Y cuántas veces nosotros hacemos caso más al enemigo de Dios. (...) Nos cuesta a veces encontrar algo bueno para hacer, pero cuando se trata de hacer algo malo, ¿lo piensan mucho? Creo que inmediatamente sale la maldad, sin pensarlo mucho", cuestionó.

Explicó que es fácil tender una trampa a la persona que no nos cae bien, o que se lo ve como enemigo inventando cosas y acusándolas. " La cizaña nos hace ir por el camino incorrecto, la cizaña del odio, venganza, rivalidad, pensar mal del otro, hablar mal del otro. ", expresó.

El religioso agregó que una de las cizañas que destruye en la sociedad son los chismes, es por ello que hace un llamado a no dejarse llevar por malos comentarios que muchas veces no son ni siquiera corroborados. "Todos terminan pensando mal de una persona sin saber si es cierto o no, pero ahí estamos aumentando y todos están pensando lo mismo, eso es lo que dice aquí el Señor: Dejamos que el enemigo a veces nos domine y nos hace ir por mal camino", añadió.