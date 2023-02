Monseñor Leigue: "La iglesia no adoctrina ideologías, da a conocer al Dios que nos ama y que quiere que seamos honestos y justos"

Dijo además que la Iglesia quiere católicos comprometidos con su fe, y "no decir soy católico y hacer otras cosas, que no tienen nada que ver con ser católico; no se puede decir 'yo creo en Dios', pero esto no me gusta, esto que la Iglesia dice no me gusta, ¿entonces de qué estamos hablando? De ser luz solamente en lo que me gusta, en lo que me cae bien, ser luz del mundo significa hacer las cosas correctas, ser justo, ser honesto, ser sincero, no discriminar, ver a la otra persona como ser humano, no solamente con los intereses que me apetecen, eso es ser luz en el mundo, ser testimonio", agregó.



Pidió también no hacer las cosas solamente para que nos vean, porque eso no sirve de nada. "Si hacemos las cosas que sea porque las sentimos, porque vemos la necesidad en nosotros mismos, de hacer algo por los demás, eso es dar sabor a la vida, eso es dar sabor a la sociedad, eso es ser sal en el mundo".