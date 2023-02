Monseñor Leigue: "La ley está muy desequilibrada, para algunos es muy pesada y para otros muy liviana"

En su homilía, Leigue destacó la importancia de que el país se rija mediante normas y leyes porque quien comete un error debe pagar por lo que hace; sin embargo, cuestionó el desequilibrio que hay en su aplicación. "¿No es una necesidad que hay que reformar la ley?, darle su pleno cumplimiento y lo que dice se cumpla como corresponde para todos y no solo para algunos, porque ahora la ley está muy desequilibrada, para algunos es muy pesada y para otros muy liviana", sostuvo.

Desde la catedral cruceña, insistió en que urge una reforma judicial porque las leyes se aplican al antojo de algunos o de las autoridades. "La autoridad se sienten con el poder de poner el peso de la ley a otros, pero no son capaces de cumplirla como corresponde. Tenemos tantas leyes en el país, ¿de qué manera se están cumpliendo?, ¿quiénes la cumplen? o ¿a quiénes se las hacen cumplir? Se habla que tenemos estas leyes y que hay que aplicarlas caiga quien caiga, pero a veces cae quien no tiene que caer. Eso es lo que vivimos ahora", reflexionó Leigue.