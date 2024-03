Monseñor Leigue lamenta los secuestros y asesinatos en tiempos de Cuaresma

"Este es el tiempo de Cuaresma, tiempo de reconciliación, de volver al camino correcto, de limar asperezas, de pedir perdón y perdonarnos entre nosotros.

Eso es lo que Dios espera de nosotros, que nos ama tanto, que no quiere que nadie se pierda", dijo monseñor este domingo, desde la catedral cruceña.



Para él, "lindo hubiera sido que en este tiempo, la situación sea diferente, para hacer las cosas mejor. Pero vemos cada vez cosas muy negativas, preocupantes, que se están perdiendo los valores humanos, familiares, no hay respeto en las mismas familias".



El religioso mencionó el "último el secuestro del niño (Lucas), ese padre que mató a sus hijos, feminicidios, el Señor debe estar preocupado por eso. Este tiempo de Cuaresma deberíamos tener noticias buenas, quizás algunos estén en el camino correcto, pero otros no".



Es por ello que instó a "(los) que estamos más cerca de Dios, oremos por los que están lejos, por los que hacen las cosas a ocultas".



Monseñor Leigue indicó "qué difícil es la vida misma, cuando queremos hacer las cosas por nuestra cuenta, sin pensar en nosotros mismos ni en los demás. Pero quien crea en Jesús tiene vida, y quien no cree ya es condenado por no creer. Pero es una realidad que estamos viviendo. Hay personas alejadas y se están condenando por sí solas, hacen lo que hacen. Esto lo difícil, lo más feo de este tiempo".



Dijo que "quienes son los que no confían en la luz, son los que hacen malas obras, el que obra mal, no creen en la luz, no confían en ella. Y la luz para nosotros es Cristo, él vino para liberarnos del mal, para hacer las cosas mejor".



Es más, indicó que "las tinieblas en la Biblia es el pecado, hay quienes no quieren aceptar la luz, porque tienen miedo que sus obras sean descubiertas. El que no está obrando bien, tiene miedo a la luz, hace sus cosas a escondidas, que no se dé a conocer lo que hace".