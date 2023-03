Monseñor Leigue: "Las autoridades no ven al dengue como un problema serio y la gente sigue muriendo"

Leigue se trasladó este sábado hasta Santa Rosa del Sara para darle el último adiós al sacerdote Rolando Franco, que falleció a consecuencia de esta enfermedad. “Seguimos con este problema, pero, ¿qué se está haciendo?, será que las autoridades no ven esta realidad q ue vivimos. Han tenido la oportunidad de sentarse para poder evaluar y analizar la situación, pero parece que no han sacado nada”, insistió.

Demandó mayor sensibilidad con los problemas que afectan a la población, además de un trabajo coordinado. “Creo que nos falta capacidad de mirar la realidad y ser sensible con ella. Son personas las que están sufriendo y, en el caso de la salud, no se debería mirar a quién hacer el bien y a quién no, con quién trabajar y con quién no. Se debe trabajar por todos porque todos necesitamos estar bien de salud. Por eso, seguimos insistiendo en que se trabaje en serio (…) Esperamos que se siga trabajando en buscar salud porque salud es vida”, indicó durante la celebración eucarística desde la catedral cruceña.