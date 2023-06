Monseñor Leigue llama a la unidad y a perdonar a los que se equivocan

“¿Cómo vivimos este misterio?” se preguntó y respondió indicando que podemos verlo reflejado en la familia y la Iglesia unidas. “Dios nos dice: eso quiero de ustedes, que sean una sola familia, no divida, no peleada, pero eso a veces no entendemos como Iglesia. Pareciera que cuando se habla de Iglesia se refiere al obispo y a los sacerdotes, pareciera que ellos solamente son la Iglesia; sin embargo, está conformada por todos los bautizados en la fe católica”, complementó.