Monseñor Leigue: "Los avasalladores siguen metiéndose donde no les corresponde"

Lamentó que en este tiempo se esté perdiendo la justicia, ya que cada uno lucha por su lado. "Puede darse solución a algunos problemas por justicia, pero no la hay. Es raro que no haya un bloqueo en la semana , cada semana hay problemas, dificultades para transitar", aludió a los problemas generados por el tema de los acuíferos de Urubó-Güendá.

Cuestionó la intencionalidad de las medidas y la falta de capacidad para dialogar, ya que aparentemente cada uno va por su lado , y no hay entendimiento.

Leigue recordó que el diálogo significa llegar a una mesa en cero y recién buscar soluciones, ponerse de acuerdo, pero cuestionó que, cuando se llega con determinadas ideas ya no hay solución.

"Parece que por eso tenemos bloqueo ya de una semana, y tanta gente perjudicada. En el tema de la carretera (Urubó-Güendá), los expertos dicen que ese lugar es muy beneficioso para Santa Cruz, es donde tenemos el agua, se dan alternativas, y otros no quieren saber de eso, solo quieren ir por ahí porque así está ya diseñado. Estas cosas no ayudan al diálogo porque se cierran, y es una pena, una lástima porque así estamos en nuestro país, no se avanza", aludió.