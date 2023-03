Monseñor Leigue: "Los maestros claman (...), no se los escucha, se los maltrata"

Bajo esta reflexión, puso de ejemplo lo que está ocurriendo actualmente con los maestros urbanos que protestan en las calles. "Los maestros claman porque les suban el sueldo y no se los escucha , se los maltrata", cuestionó.

"También claman porque quieren una buena educación para los niños y jóvenes. Ellos quieren vida, acompañar a los jóvenes, no están pidiendo otra cosa. Y sin embargo, se los maltrata. Parecería que no salimos de

ese caparazón, están vendados los ojos que no pueden ver más allá", aludió.