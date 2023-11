Monseñor Leigue: "No vemos una reacción de las autoridades frente a esta quemazón"

Este domingo monseñor René Leigue fue claro y contundente en su crítica a las autoridades y su desempeño frente a las emergencias por los incendios forestales. Durante la homilía reclamó que no ve que se esté dando una respuesta acorde a las necesidades de la gente que sufre y que incluso ha perdido sus humildes casas. Relacionó la parábola de los talentos de la Biblia con nuestra realidad, en la que el Señor otorga talentos a cada uno para exigirle de acuerdo a cuánto se le dio, pero que terminan desperdiciando ese talento, como los políticos, que buscan el voto, prometen que quieren hacer el bien en el cargo, pero que a la hora de la verdad se olvidan o se dejan corromper.

"Estamos viviendo un ambiente tan complicado, tan difícil. Pienso que nunca antes se había dado tan difícil momento, ¿no? Con esto del humo, con las quemazones, con el calor, con las enfermedades. Vemos los hospitales tan saturados, no hay espacio, no hay atención. Un momento muy tenso que estamos viviendo, un momento de incertidumbre y desesperación para algunos también, porque realmente no vemos como una reacción frente a este problema", reclamó.

Expuso que no ve una reacción de la autoridad llamada a buscar una solución. "Las quemazones, por ejemplo, por estos lados de San Buenaventura, en Santa Cruz también. Ya hace tiempo que los pobladores de estos lugares están pidiendo auxilio. No se los atiende. Están quemando casas, familias están quedando sin hogar. No se los atiende, como debe ser. ¿Por qué será? Todos lo vemos todos, lo sentimos, pero algo está pasando, ¿no?"

"Estamos sufriendo ante la indiferencia de la autoridad frente a problemas que vivimos", condenó.

Parábola de los talentos y su analogía con los políticos

"Un señor deja aquí a una persona cinco talentos, a otro le deja dos y a otro uno. La lectura dice que deja de acuerdo a las posibilidades a cada uno. Y esos talentos también los tenemos nosotros. La pregunta es: ¿cuántos talentos tenemos? ¿Cinco, dos o uno? Y ahora la pregunta también es: ¿y cómo estoy invirtiendo esos talentos que el Señor me da? Porque el Señor da de acuerdo a las posibilidades de cada uno. No va a dar más responsabilidades a uno que ve que no puede hacer, pero aquel que ve que sí puede hacer le da mucho más todavía".

"Ahora en este tiempo donde realmente hay una exigencia para todos, cada uno tenemos esos talentos, ¿cómo los estamos invirtiendo? Porque el talento que el Señor nos da no es para guardarlo, no es para decir, este es mi talento, por lo tanto me lo guardo para mí. El talento que el Señor nos da es para poner al servicio de los demás. Y hoy en día vemos tanto derroche de talento de algunos, pero solamente buscan beneficio personal, no buscan el bien de todos, el bien común"

Y el moseñor se preguntó: "¿Cuánta persona llena de talento, llena de ese deseo de hacer las cosas bien, ha entrado a algunos grupos, por ejemplo en política? ¿A cuántas personas no escuchamos que quieren hacer el bien? y vemos que se les confía, le dan su apoyo, pero una vez están metidas allá donde deberían empezar a hacer el bien, no lo hacen, se dejan corromper. O la ambición, no sé, con tantas cosas que encuentran ahí, se olvidan de aquello que prometieron, o se olvidan de aquello que son capaces", delató Leigue, en un mensaje de reflexión más duro que de costumbre.

Completó la denuncia afirmando que "hay personas muy capaces que están ahí, pero que no pueden hacer nada, o porque no le dejan, o porque se han dejado corromper con tantas cosas y ya no le interesa el bien de los demás, ya no le interesa aquella persona que le apoyaró para llegar ahí".

Y concluye preguntado: ¿Qué estamos haciendo frente a toda esta situación que vivimos? "Nosotros también estamos llamados a hacer algo diferente, a hacer algo mejor para contrarrestar todo aquello que estamos viviendo. ¿O estamos esperando que se destruya todo? No podemos seguir callados. No podemos quedar indiferentes, seguir indiferentes a tanto sufrimiento", refiriéndose especialmente a las personas de San Buenaventura.

El reclamo por los indígenas

"Y qué pena que se habla tanto de las personas pobres, se habla tanto de los indígenas. ¿Acaso no son ellos los que están sufriendo ahí? ¿O es que se los quiere desaparecer a los indígenas? A ellos se les está quemando la casa. ¿Qué se está haciendo por ellos?", llamó la atención, para reparar en el sufrimiento de "estos hermanos".

Leigue expresó que cree que el Señor hoy nos llama la atención a nosotros, todos. "Hagamos algo. ¿Qué hacer? No sé. Cada uno vea el talento que tiene, esa posibilidad que tiene. Haga algo, arriesguese. No se quede de brazos cruzados. Si tiene posibilidad de hacer algo por los demás, el Señor le dará el doble de aquello que puede hacer por los otros", reflexionó.

